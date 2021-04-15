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  4. Fenerbahçe Opet- Vakıfbank final maçına neden çıkmayacak? Fenerbahçe maça çıkmazsa ne olacak?

Fenerbahçe Opet- Vakıfbank final maçına neden çıkmayacak? Fenerbahçe maça çıkmazsa ne olacak?

Fenerbahçe il Vakıfbank arasında oynanacak Sultanlar Ligi play -off final serisi üçüncü maçı Fenerbahçe'nin maça çıkmayacaklarını açıklamasının ardından araştırılıyor. Peki Fenerbahçe Opet- Vakıfbank final maçına neden çıkmayacak? Fenerbahçe maça çıkmazsa ne olacak?

Fenerbahçe Opet- Vakıfbank final maçına neden çıkmayacak? Fenerbahçe maça çıkmazsa ne olacak?

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Sultanlar Ligi'nde oynanacak olan Vakıfbank maçına Fenerbahçe Opet'in çıkmayacağı duyuruldu. 

FENERBAHÇE OPET- VAKIFBANK FİNAL MAÇINA NEDEN ÇIKMAYACAK?

Fenerbahçe Opet'te Vakıfbank maçı öncesi 8'i sporcu, 4'ü teknik heyet olmak üzere toplam 12 kişide koronavirüs vakası tespit edildi. Fenerbahçe maça çıkacak yeterli oyuncu sayısına sahip olmadığı için maça çıkamayacaklarını duyurdu.

FENERBAHÇE MAÇA ÇIKMAZSA NE OLACAK?

Fenerbahçe'nin maça çıkmaması durumunda seride 2-0 önde bulunan Vakıfbank'ın şampiyon olarak tescil edilmesi bekleniyor. TVF konuya ilişkin son kararını yapacağı açıklama ile duyuracak.

Fenerbahçe Opet- Vakıfbank final maçına neden çıkmayacak? Fenerbahçe maça çıkmazsa ne olacak?

Fenerbahçe Opet- Vakıfbank final maçına neden çıkmayacak? Fenerbahçe maça çıkmazsa ne olacak?

Tayfun Altuntaş
Editör
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