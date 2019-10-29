Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Ramazan Çevik

FENERBAHÇE OPET: Mhajlovic, Bahar Toksoy Giudetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Beliz Başkır)

VAKIFBANK: Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Cansu Özbay (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Ayşe Melis Gürkaynak)

SETLER: 25-18, 25-20, 25-22

SÜRE: 80 dakika (25, 27, 28)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 5'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe Opet bu maçla birlikte ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ilerlerken, Vakıfbank'ın ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA