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  3. Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçlarını nerede oynayacağı belli oldu

Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçlarını nerede oynayacağı belli oldu

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekipleriyle eşleşen Türk takımları, koronavirüs salgını nedeniyle rakipleriyle iki maçı da Slovenya'da yapacak

Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçlarını nerede oynayacağı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde İtalyan ekipleriyle karşılaşacak Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle rakipleriyle iki maçı da Slovenya'da oynayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV, geçtiğimiz hafta oynanması gereken ancak İtalya'da artan koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen çeyrek final karşılaşmalarının, 18-19 Mart tarihlerinde Slovenya'nın Maribor şehrinde oynanacağını duyurdu.

Karşılaşmaların programı şöyle:

18 Mart Çarşamba:

Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci-Eczacıbaşı VitrA

19 Mart Perşembe:

Igor Gorgonzola Novara-Fenerbahçe Opet

Eczacıbaşı VitrA-Savino Del Bene Scandicci

Kaynak: AA




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