Fenerbahçe orta sahada değişikliğe gidiyor! Mert Hakan tekrar ilk 11’de

Üst üste oynanan Sivasspor , E.Frankfurt ve Başakşehir karşılaşmalarında büyük bir rotasyona giderek geniş kadro avantajından yararlanmak isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira tüm futbolculardan yararlanmıştı. Fakat bu rotasyon pek olumlu yansımadı. Geçtiğimiz 3 maçta 2 beraberlik bir yenilgi alındı.

BİRÇOK İSİM KULÜBEYE OTURACAK

Alınan bu sonuçları hesaba katan Portekizli çalıştırıcı, Başakşehir maçında beklentileri karşılamayan oyuncularını Giresunspor maçında kulübede tutacak. Giresunspor maçında; Meyer, Muhammed, Rossi, Berisha ve Ferdi Kadıoğlu hamle oyuncuları olarak kulübede olacaklar. Henüz forma şansı bulamayan Crespo ve Burak Kapacak’ın ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Bu iki isimden farklı olarak Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Valencia da ilk 11’de yer bulacaklar.

ALMANYA DEPLASMANINDA İYİYDİ

Mert Hakan Yandaş’ın Almanya deplasmanındaki performansını çok beğenen Pereira, Giresun maçında oyuncuya özel görevler verecek. Yandaş Başakşehir maçında da sonradan oyuna girip, iyi bir performans göstermişti.