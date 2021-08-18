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  4. Fenerbahçe Ozan Tufan'ın yerine Tonny Vilhena bombasını patlatmaya hazırlanıyor!

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın yerine Tonny Vilhena bombasını patlatmaya hazırlanıyor!

Sarı lacivertli ekipte son dönemlerdeki performansından memnun kalınmayan ve Vitor Pereira tarafından gözden çıkarılan Ozan Tufan'a gelen tekliflerin olduğu ve satılabileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe, Milli oyuncunun satılması halinde o bölgeyi yıldız oyuncu Tonny Vilhena ile doldurmayı planlıyor.

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın yerine Tonny Vilhena bombasını patlatmaya hazırlanıyor!

Geçtiğimiz sezon düşüşte olan performansını bu sene de artıramayan ve teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başaramayan Ozan Tufan'ın satış listesine konulduğu ve oyuncuya gelen teklifler olduğu belirtilirken, Fenerbahçe yönetiminin bu teklifleri değerlendirebileceği ve Milli oyuncunun satılması halinde o bölge için Tonny Vilhena'ya yöneleceği ifade edildi.

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın yerine Tonny Vilhena bombasını patlatmaya hazırlanıyor!

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Krasnodar forması giyen Hollandalı yıldızın takımında  sorunlar yaşadığı ve huzurlu olmadığı iddia ediliyor. Oyuncunun kadro dışı bırakılma ihtimalinin de yer aldığı iddialara göre Fenerbahçe yönetimi böyle bir fırsatı kaçırmamak için harekete geçti. Yaşanan her detayı takip eden sarı lacivertli ekibin kısa süre içerisinde resmi girişim yapması bekleniyor.

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın yerine Tonny Vilhena bombasını patlatmaya hazırlanıyor!

YENİ SEZONA HIZLI BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Rus ekibi Krasnodar ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de dahil olmak üzere toplamda  34 maça çıkan Tonny Vilhena, takımına 3 gol 3 asistlik katkı sağladı. Yıldız oyuncu yeni sezona da etkili başlayarak takımının oynadığı 3 maçta 2 gol attı.

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