Fenerbahçe Ozan Tufan'ın yerine Tonny Vilhena bombasını patlatmaya hazırlanıyor!

Geçtiğimiz sezon düşüşte olan performansını bu sene de artıramayan ve teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başaramayan Ozan Tufan'ın satış listesine konulduğu ve oyuncuya gelen teklifler olduğu belirtilirken, Fenerbahçe yönetiminin bu teklifleri değerlendirebileceği ve Milli oyuncunun satılması halinde o bölge için Tonny Vilhena'ya yöneleceği ifade edildi.

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Krasnodar forması giyen Hollandalı yıldızın takımında sorunlar yaşadığı ve huzurlu olmadığı iddia ediliyor. Oyuncunun kadro dışı bırakılma ihtimalinin de yer aldığı iddialara göre Fenerbahçe yönetimi böyle bir fırsatı kaçırmamak için harekete geçti. Yaşanan her detayı takip eden sarı lacivertli ekibin kısa süre içerisinde resmi girişim yapması bekleniyor.

YENİ SEZONA HIZLI BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Rus ekibi Krasnodar ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de dahil olmak üzere toplamda 34 maça çıkan Tonny Vilhena, takımına 3 gol 3 asistlik katkı sağladı. Yıldız oyuncu yeni sezona da etkili başlayarak takımının oynadığı 3 maçta 2 gol attı.