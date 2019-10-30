Fenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia: 68-48
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Williams 10, Olcay Çakır Turgut 4, Tuğçe Canıtez 6, Iagupova 24, Cruz 2, Ayşe Cora 2, Sevgi Uzun, Zandalasini 20, Esra Ural Topuz
SALON: Metro Enerji
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Williams 10, Olcay Çakır Turgut 4, Tuğçe Canıtez 6, Iagupova 24, Cruz 2, Ayşe Cora 2, Sevgi Uzun, Zandalasini 20, Esra Ural Topuz
ARKA GDYNIA: Allen 14, Papova 11, Kastanek 6, Guelich 10, Balintova 2, Slamkova 3, Podgorna, Greinacher 2, Grymek
1'İNCİ PERİYOT: 12-14
İLK YARI: 28-23
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-37
Fenerbahçe Öznur Kablo, Euroleague Kadınlar B Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde Arka Gdynia'yı 68-48 mağlup ederek 2'nci galibiyetini elde etti.
Euroleague Kadınlar B Grubu 3'üncü hafta maçında Polonya ekibi Arka Gdynia'yı konuk eden Fenerbahçe Öznur Kablo, karşılaşmadan 68-48 ayrıldı ve gruptaki 3'üncü maçında 2'nci galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekipte Alina Iagupova kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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