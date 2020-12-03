Fenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sarı-lacivertli ekip, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Polonya temsilcisi ile İstanbul'da karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Polonya temsilcisi Arka Gdynia ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Öznur Kablo ve Arka Gdynia'nın yanı sıra Çekya'dan USK Prag ve Fransa'dan Asvel Feminin'in yer aldığı grupta ilk bölüm maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da oynanıyor.
Gruptaki ilk maçında Çekya'nın USK Prag ekibini 77-70 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ikinci müsabakada Arka Gdynia karşısında galibiyet arayacak.
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO - ARKA GDYNİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women B Grubu ikinci maçında ARKA Gdynia ile karşılaşıyor. 3 Aralık Perşembe günü (yarın) saat 17.00’da Metro Enerji Salonu’nda oynanacak mücadele FBTV ve Fenerbahçe YouTube’dan ekranlara gelecek.