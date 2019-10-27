Fenerbahçe Öznur Kablo - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 62 - 59

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Egemen Ercan, Nihat Çetin

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır Turgut 9, Iagupova 9, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez 2, Williams 8, Ayşe Cora 2, Esra Ural Topuz 8, Zandalasini 7, Lebrato 13, Stokes 4

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gajic 9, Abdelkader 15, Gizem Başaran 6, Özge Yavaş 2, Peters 16, Magarity 6, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay, Melike Tuğba Oral, Asena Yalçın 3

1'İNCİ PERİYOT: 14-18

DEVRE: 27-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-38

BEŞ FAUL: 39.59 Özge Yavaş (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3'üncü haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62-59 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Öznur Kablo, ligdeki 3'üncü galibiyetini alırken, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ilk kez mağlup oldu.

Kaynak: DHA