Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında yarın Çekya'nın USK Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Fenerbahçe Öznur Kablo - ZVVZ USK Praha EuroLeague Kadınlar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO - ZVVZ USK PRAHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 2020-2021 sezonu B Grubu’nda ilk maçına çıkıyor. Takımımızın ZVVZ USK Praha ile Metro Enerji Salonu’nda oynayacağı mücadele 17.00’da başlayacak ve FBTV’den canlı yayınlanacak.

COVID-19 pandemisi sebebiyle format değişikliğine giden FIBA, aldığı kararla bu sezon aralık ayı A ve B grubu maçlarının İstanbul’da, Kulübümüzün ev sahipliğinde Bubble formatında oynanmasına karar vermişti.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Geçtiğimiz sezon EuroLeague Women’da grubunu lider olarak tamamlayan ve çeyrek finalde ilk maçını kazanan sarı-lacivertliler, pandemi sebebiyle sonlandırılan EuroLeague Women’da yoluna devam edememişti. Bu sezon Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne iyi başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo 10 maçta 10 galibiyet elde ederken namağlup liderliğini koruyor.

İstanbul’da, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde düzenlenecek A ve B Grubu maçlarında mücadele edecek takımlar şöyle;

Fenerbahçe Öznur Kablo (TUR)

LDLC ASVEL Feminin (FRA)

ZVVZ USK Praha(ÇEK)

Arka Gdynia (POL)

İzmit Belediyespor* (TUR)

Dynamo Kursk (RUS)

Perfumerías Avenida (İSP)

Nadezhda (RUS)

(* İzmit Belediyespor, Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan oyuncuları ve teknik ekip çalışanları sebebiyle turnuvadan çekilmiştir.)

EuroLeague Women aralık ayı maçları kapsamında Metro Enerji Salonu’nda 3 maça çıkacak Fenerbahçe'nin sırasıyla rakipleri ve maç programı ise şu şekilde;

1 Aralık Salı

Fenerbahçe Öznur Kablo - ZVVZ USK Praha

Metro Enerji Salonu

FBTV / 17.00

3 Aralık Perşembe

Arka Gdynia - Fenerbahçe Öznur Kablo

Metro Enerji Salonu

FBTV / 17.00

4 Aralık Cuma

Fenerbahçe Öznur Kablo - LDLC ASVEL Feminin

Metro Enerji Salonu

FBTV / 17.00