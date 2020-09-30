Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe'de transferin son günlerinde forvet oyuncusu için arayışlar sürüyor. Geçen sezon Alanyaspor'da forma giyen ve gol krallığını Sörloth'un ardından ikinci sırada bitiren Papiss Cisse, İstanbul'a davet edildi.

TRT Spor'un haberine göre, Emre Belözoğlu Cisse ile bir telefon görüşmesi yaptı. Senegalli golcü transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi.

Emre Belözoğlu'nun Senegalli futbolcunun menajeriyle görüşüp son detayları konuşacağı öğrenildi. Erol Bulut'un ısrarla istediği Papiss Cisse'nin maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzanın atılabileceği belirtiliyor.

Transferin bitimine bir hafta kala bu transferin tamamlanması bekleniyor.