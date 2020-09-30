Fenerbahçe'ye, Anderson Talisca önerildi!TBMM açıkladı! Mecliste ziyaretçi yasağı uzatıldı mı?Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı!Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk mı yaşıyor, sevgili mi? Ajda Pekkan kaç yaşında? Hakan Altun kaç yaşında?Azerbaycan'dan son dakika: Bilanço açıklandı!Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı!Kedisini uyandırmasınlar diye not yazdı: Korona pozitif, ellemeEvli komşusuyla yasak aşk yaşayan Cengiz Koraltan'a meydan dayağıTrump'tan gazetecilere rakunlu saldırıGalatasaray'da Seri mesaisi
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi İstanbul'a getiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci santrforunu arıyor. Arayışların devam ettiği sarı-lacivertlilerde, Papiss Cisse İstanbul'a davet edildi.

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe'de transferin son günlerinde forvet oyuncusu için arayışlar sürüyor. Geçen sezon Alanyaspor'da forma giyen ve gol krallığını Sörloth'un ardından ikinci sırada bitiren Papiss Cisse, İstanbul'a davet edildi.

TRT Spor'un haberine göre, Emre Belözoğlu Cisse ile bir telefon görüşmesi yaptı. Senegalli golcü transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi.

Emre Belözoğlu'nun Senegalli futbolcunun menajeriyle görüşüp son detayları konuşacağı öğrenildi. Erol Bulut'un ısrarla istediği Papiss Cisse'nin maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzanın atılabileceği belirtiliyor.

Transferin bitimine bir hafta kala bu transferin tamamlanması bekleniyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT