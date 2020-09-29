Fenerbahçe, Perotti ile son kez temas kuracak!

Bu sezon uzun süredir yaşanan şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, sezona yeni Teknik Direktörü ve 14 yeni oyuncuyla girdi. Erol Bulut yönetiminde adeta baştan aşağı değişen takım kadrosuna katılacak yeni isimler ile görüşmeler sürüyor. Bir kanat transferi yapması beklenen sarı-lacivertlilerde, transfer döneminin başından beri konuşulan Diego Perotti ile görüşmelerde son şanslar denenecek.

SON TEKLİF YAPILACAK

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren ve listesinde forvet ve kanat bölgesine takviye planlayan Fenerbahçe, uzun süredir görüşme haline olduğu Perotti için son kez masaya oturmaya hazırlanıyor. Haberlere göre Fenerbahçeli yetkililer, Roma'ya Arjantinli yıldız için son tekliflerini yapacak.

Türkiye'de 5 Ekim'de sonlanacak olan transfer döneminin bitmesine 6 gün kaldı.