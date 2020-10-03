Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefi ile başlayan ve transferin hızlı takımı olan Fenerbahçe yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Roma'nın Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti'nin transferinde önemli aşama kaydetti. Sarı Lacivertliler, Perotti ve kulübü Roma ile her konuda anlaşmaya vardı. Arjantinli oyuncunun kısa sürede İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

DİEGO PEROTTİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Roma takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Morón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa, Roma kulüplerinde oynadı.

2016 yılından itibaren İtalyan devi Roma'da forma giyen Perotti, Roma formasıyla 133 maça çıktı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu 133 maçta 30 gol kaydetti.

32 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 26 maçta 6 gol attı, 4 kez asist yaptı.

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