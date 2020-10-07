Fenerbahçe, Perotti'ye garanti ücret değil maç başı ücret ödeyecek

Transferin şampiyonu olarak görülen Fenerbahçe, bu dönemde 18 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu transferlerle birlikte şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülen sarı-lacivertlilerde, son günün önemli transferlerinden birisi de Diego Perotti oldu. Roma'dan bedelsiz olarak kadroya katılan yıldız oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu.

A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin Roma’dan transfer ettiği Diego Perotti’nin sözleşmesinde garanti ücret yerine maç başı ücret bulunacak. Buna göre Arjantinli yıldız, Fenerbahçe'den oynadıkça para kazanacak. Perotti, sarı-lacivertlilerle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TOLGA CİĞERCİ'YE DE AYNI YÖNTEM UYGULANMIŞTI

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci'de, sarı-lacivertlilerden garanti ücret yerine maç başı ücreti alıyor. Sarı-lacivertliler, bu yöntemle sakatlık riski bulunan futbolculara, oyuncular uzun süreli sakatlıklar geçirdiği takdirde gereksiz maaş ödemeyecek.

DİEGO PEROTTİ KİMDİR?

Roma takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Morón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa, Roma kulüplerinde oynadı.

2016 yılından itibaren İtalyan devi Roma'da forma giyen Perotti, Roma formasıyla 133 maça çıktı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu 133 maçta 30 gol kaydetti.