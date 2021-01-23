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Fenerbahçe resmi sitesine neden girilemiyor? Fenerbahçe.org sitesi çöktü mü? Ne zaman açılacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Fener OL' kampanyasını, 'Mesut OL' kampanyasına dönüştürüldüğünü söylemesinin ardından Fenerbahçe'nin resmi internet sitesine erişim sorunu yaşanıyor.

Fenerbahçe resmi sitesine neden girilemiyor? Fenerbahçe.org sitesi çöktü mü? Ne zaman açılacak?

Süper Lig'de Pazartesi günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer dönemi çalışmalarına ve Mesut Özil'in imza töreniyle alakalı çokça mesaj verdi.

Fenerbahçe'nin hali hazırda devam eden 'Fener OL' kampanyasını, Mesut Özil transferiyle birlikte 'Mesut OL' kampanyasına çevirdiklerini belirten Ali Koç, taraftarların desteklerini beklediğini de ekledi. 

Bunun üzerine kampanyaya katılmak için resmi internet sitesine yüklenen sarı-lacivertliler, sitenin bir süreliğine yoğunluktan ötürü çökmesine neden oldu. Resmi internet sitesinin kısa süre içerisinde tekrar erişilebilir hale gelmesi bekleniyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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