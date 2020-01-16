Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için Milan ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler özellikle sol bek mevki için arayışlarını hızlandırmıştı. Bu bölge için birçok isim ön plana çıkmıştı. Fakat Ricardo Rodriguez en dikkat çeken isimdi

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Ricardo Rodriguez için zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde Milan ile anlaştı. İmza için TFF'nin kararı bekleniyor.

İtalya basını, Ricardo Rodriguez'in PSV'nin teklifini Fenerbahçe için reddettiğini ve Milan'ın inadını kırdığını duyurmuştu.

Milan ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta oynadı.

RİCARDO RODRİGUEZ KİMDİR?

Ricardo Rodriguez, 25 Ağustos 1992 yılında İsviçre'nin Zürich ilçesinde doğdu. 27 yaşında 1.80 boyundaki oyuncu, sol bek olarak görev alıyor.

Kariyeri

Ricardo Rodriguez, kariyerine 2007 yılında İsviçre'nin FC Zürich Altyapısı'nda adım attı. Profesyonel futbol kariyerine ise 2010 yılında FC Zürich takımında başladı. İsviçreli Milli futbolcu daha sonra Wolsburg ve Milan formalarını terletti.

Performansı

Milan'ın sol bek oyuncusu bu sezon Serie A 'da 5 maça çıktı ve toplamda 387 dakika sahada kaldı. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Hollanda ekibi PSV ile bu transferde çekişen Fenerbahçe, Rodriguez'de galip geldi ve transferi bitirdi.