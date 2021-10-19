Bu sezon UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, Royal Antwerp'i evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Grupta 1 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe'nin bu mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fenerbahçe - Royal Antwerp UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - ROYAL ANTWERP UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Royal Antwerp UEFA Avrupa Ligi maçı 21 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'de başlayacak. Kanaryanın bu zorlu müsabakası İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - ROYAL ANTWERP UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Royal Antwerp UEFA Avrupa Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.