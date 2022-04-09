Tarihinde 3 kez çıktığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde sahadan kupasız ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe Safiport, bu yıl İstanbul'da düzenlenen dörtlü finalin ilk maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 mağlup ederek finalde Sopron Basket'in rakibi oldu. Kupayı bu kez müzesine götürmek isteyen sarı lacivertli temsilcimizin maçını izlemek isteyenler için Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket final maçı canlı izle | Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket final maçı TRT Spor Yıldız canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE SAFİPORT - SOPRON BASKET FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Safiport ile Sopron Basket arasında oynanacak olan Dörtlü Final'in şampiyonluk maçı, 10 Nisan Pazar günü (bugün) Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor. TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelen olan final müsabakası saat 17.00'da başladı. Temsilcimiz kupayı ilk kez müzesine götürmeye çalışıyor.

FENERBAHÇE SAFİPORT - SOPRON BASKET FİNAL MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE SAFİPORT - SOPRON BASKET FİNAL MAÇI TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe Safiport ile Sopron Basket arasında oynanacak olan Dörtlü Final'in şampiyonluk maçı, TRT Spor Yıldız kanalından şifresiz olarak izlenebiliyor.

TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE SAFİPORT - SOPRON BASKET FİNAL MAÇI TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

FENERBAHÇE'NİN 4.FİNAL MAÇI

Fenerbahçe, tarihinde dördüncü kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde final oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, daha önce üç kez finalde kaybettiği kupayı bu kez müzesine götürmeye çalışacak.

Fenerbahçe, 2013'te finalde Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Türkiye'de büyük bir rekabet içinde olduğu Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Sopron Basket ise ligde bir kez final oynadı. Macar ekibi, 2017-2018 sezonunda finalde karşılaştığı UMMC Ekaterinburg'a yenilerek ikinci oldu.