Tarihinde 3 kez çıktığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde sahadan kupasız ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe Safiport, bu yıl İstanbul'da düzenlenen dörtlü finalin ilk maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 mağlup ederek finalde Sopron Basket'in rakibi oldu. Kupayı bu kez müzesine götürmek isteyen sarı lacivertli temsilcimizin maçı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtı haberimizde...

FENERBAHÇE SAFİPORT - SOPRON BASKET FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Safiport ile Sopron Basket arasında oynanacak olan Dörtlü Final'in şampiyonluk maçı, 10 Nisan Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek olan final müsabakası saat 17.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE SAFİPORT - SOPRON BASKET FİNAL MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Safiport ile Sopron Basket arasında oynanacak olan Dörtlü Final'in şampiyonluk maçı, TRT Spor Yıldız kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Öte yandan ZVVZ USK Prag ile Perfumerias Avenida ise saat 14.00'te üçüncülük maçında karşılaşacak.

FENERBAHÇE'NİN 4.FİNAL MAÇI

Fenerbahçe, tarihinde dördüncü kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde final oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, daha önce üç kez finalde kaybettiği kupayı bu kez müzesine götürmeye çalışacak.

Fenerbahçe, 2013'te finalde Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Türkiye'de büyük bir rekabet içinde olduğu Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Sopron Basket ise ligde bir kez final oynadı. Macar ekibi, 2017-2018 sezonunda finalde karşılaştığı UMMC Ekaterinburg'a yenilerek ikinci oldu.