Fenerbahçe, sahasında 65 gün sonra kazandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 62'ye çıkararak ikinci sıraya yükseldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında topa daha fazla sahip olan Fenerbahçe, önemli bir gol pozisyonu üretemedi. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, aradığı golü 64. dakikada Mbwana Samatta ile buldu.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada galip gelerek şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe, 32. haftayı bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde, Galatasaray'ın da 1 puan önünde ikinci sırada tamamladı.

Ligde 17. mağlubiyetini yaşayan Denizlispor ise 25 puanla 21. ve son sırada kaldı.





- Emre Belözoğlu galibiyetle başladı





Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertlilerin sportif direktörlüğünü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilmişti.





- İç sahada 65 gün sonra kazandı





Fenerbahçe, iç sahada 65 gün sonra galibiyet elde ederek moral buldu.

Ülker Stadı'nda son galibiyetini 30 Ocak'ta 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, böylece sahasında 4 maç sonra 3 puanın sahibi oldu.

Bu sezon iç sahada yaşadığı mağlubiyetlerle dikkati çeken Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda çıktığı son 4 lig müsabakasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.





- Samatta, 70 gün sonra gol sevinci yaşadı





Fenerbahçe’nin Tanzanyalı milli futbolcusu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla 70 gün sonra fileleri havalandırdı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Samatta, son olarak Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak'ta Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor’un 3-0 yendiği maçta skor tabelasını değiştirmişti. Tanzanyalı oyuncu, böylece 10'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 11 karşılaşma sonra gol sevinci yaşadı.

Mbwana Samatta, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda gol sayısını 6'ya çıkardı.





- Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı





Fenerbahçe'nin 84. dakikada kaydettiği gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna giren İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı üzerinden çıkardığı şutta, son olarak Mbwana Samatta'ya çarpan top ağlarla buluştu. Hakem Cüneyt Çakır, VAR odasının uyarısının ardından Samatta'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Kaynak: AA