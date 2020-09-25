Fenerbahçe, Samatta'nın bonservis bedelini açıkladı!

Bu sezon transferin en gözde takımı olan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satışının ardından forvet boşluğunu Mbwana Samatta ile dolduruyor. Kulüpten yapılan KAP açıklamasıyla oyuncunun bonservis bedeli açıklandı.

Sarı-lacivertli ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

2016 yılında Kongo ekiplerinden TP Mazembe'den Genk'e transfer olarak Avrupa futboluna adımını atan Samatta, Belçika ekibinin forması altında çıktığı 189 resmi maçta 74 gole imza atmıştı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10.5 milyon euro'uk bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Samatta, Premier Lig'de 14 maçta görev aldı ve bir kez rakip fileleri havalandırdı.