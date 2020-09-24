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Fenerbahçe, Samatta'yı resmen açıkladı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Samatta'yı resmen açıkladı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı resmen kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, bu transferle birlikte yaz transfer döneminin 14. transferini yapmış olacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

2016 yılında Kongo ekiplerinden TP Mazembe'den Genk'e transfer olarak Avrupa futboluna adımını atan Samatta, Belçika ekibinin forması altında çıktığı 189 resmi maçta 74 gole imza atmıştı. 

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10.5 milyon euro'uk bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Samatta, Premier Lig'de 14 maçta görev aldı ve bir kez rakip fileleri havalandırdı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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