Fenerbahçe şampiyonluk aşkına, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek! İşte muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın VAR hakemi Mete Kalkavan, AVAR hakemi ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

FENERBAHÇE KADIKÖY'DEKİ KÖTÜ SERİYİ BİTİRME PEŞİNDE

Süper Lig'in 29.haftasında İttifak Holding Konyaspor'u net bir skorla 3-0 geçen sarı lacivertliler Ankara temsilcisini de geçerek 31.haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisine kayıpsız gitmek istiyor.

Öte yandan sarı lacivertliler evinde yakaladığı kötü seriyi bitirmek istiyor. Fenerbahçe bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

GENÇLERBİRLİĞİ ALT SIRALARDAN KURTULMAYI HEDEFLİYOR

Süper Lig'de topladığı 21 puanla son sırada yer alan Gençlerbirliği ise Fenerbahçe'yi yenerek alt sıralardan çıkmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Mesut Özil, Sinan Gümüş ve Diego Perotti bu maçta forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan Enner Valencia'da maçta oynayamayacak.

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin bugün maçta sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi maçında forma giyemeyecek..

Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.

Ayrıca ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçta Fenerbahçe rakibini 5-1 yenmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İLE İLK MAÇINDA

Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Özcan Bizati'de bugün takımı başında ilk maçına çıkacak.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Atilla Szalai, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Dimitris Pelkas, Mame Thiam.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Mattias, Arda, Diego, Halil İbrahim, Piris, Soner, Candeias, Murat, Ayite, Lima