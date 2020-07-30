Süper Lig'de sezonu hocasız kapatan Fenerbahçe, ligi 7. sırada tamamlamıştı. Başarısız geçen sezonun ardından önümüzdeki sezonda yeni bir teknik adam ve yeni bir kadro ile şampiyonluk yoluna çıkacak olan sarı-lacivertliler, Samuel Kalu ile görüşmelere başladı.

Yeni sezonda Sportif Direktör koltuğuna geçecek Emre Belözoğlu, transferde çalışmaları hızlandırdı. Yerli transferlerin yanı sıra yabancı sınırının da bir yıl ertelenmesi nedeniyle yabancı oyuncu transfer çalışmalarına da önem veren Belözoğlu, ilk yabancı transferini gerçekleştirmek üzere.

TRT Spor'un haberine göre, Sarı lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Nijeryalı Samuel Kalu için girişimlere başladı. Geçtiğimiz aylarda Nijerya basınında, Galatasaray'ın da Samuel Kalu ile ilgilendiği iddia edilmişti.

22 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

SAMUEL KALU KİMDİR?

26 Ağustos 1997 yılında dünyaya gelen genç futbolcu 2015-2016 yılında GBS Academy'den bedelsiz olarak Trencin takımına transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu 2016-2017 sezonunda 100 bin euro bedelle Belçika'nın Gent takımına geçiş yaptı. Burada kendisini geliştirmeyi başaran Samuel Kalu 2018-2019 sezonunda 8.5 milyon euro gibi yüksek bir bonservis ile Bordeaux'a transfer oldu.