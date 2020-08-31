Fenerbahçe, Samuel Kalu'yu kadrosuna katıyor!

Transfer döneminin en hızlı takımlarından birisi olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği söylenen Samuel Kalu ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun kulubü Bordeuax'la görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncuyla anlaşmayı sağlayan Fenerbahçe, Fransız ekibiyle de yakın zamanda anlaşmayı umuyor.

Manu Lonjon'un haberine göre, Fenerbahçe, oyuncuyu kiralamak istiyor. Sarı-lacivertliler, kiralama için Bordeuax'la kiralık anlaşmasında Kalu'nun maaşının hepsini ödemeyi teklif etti. Transferin yakın zamanda açıklanması netleşmesi bekleniyor.

SAMUEL KALU KİMDİR?

26 Ağustos 1997 yılında dünyaya gelen genç futbolcu 2015-2016 yılında GBS Academy'den bedelsiz olarak Trencin takımına transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu 2016-2017 sezonunda 100 bin euro bedelle Belçika'nın Gent takımına geçiş yaptı.

Burada kendisini geliştirmeyi başaran Samuel Kalu 2018-2019 sezonunda 8.5 milyon euro gibi yüksek bir bonservis ile Bordeaux'a transfer oldu. Nijerya asıllı olan Kalu'nun 176 cm boyu bulunmakta. Genel olarak Sağ kanatta görev alan Kalu ihtiyaç halinde forvette de görev alabiliyor. Bu sezon 2'si kupada olmak üzere toplam 22 maçta forma giyen Nijeryalı sağ kanat, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.