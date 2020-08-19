Fenerbahçe, savunmaya Diego Godin'i istiyor!

Transferde birçok mevkiye takviye yapan Fenerbahçe, geçen sezon en çok sıkıntı yaşadığı stoper bölgesi için henüz bir isim açıklamadı. Savunmacı arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde birçok isim ortaya atılmıştı. Son olarak Avrupa Ligi'nde final oynayacak olan Inter'in 34 yaşındaki savunmacısı ile görüşmelere başlayacak olan Fenerbahçe, bu transferde Emre Belözoğlu'nun devreye girmesi bekleniyor.

Diego Godin'in yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyla yolları ayırmak isteyen Inter'in, tekliflere açık olduğu belirtildi. Godin'in Atletico Madrid döneminden takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu'nun oyuncu ile bire bir görüşeceği söylendi.

BEŞİKTAŞ'A DA ÖNERİLDİ

Godin'ın Emre Belözoğlu ile yaptığı ilk görüşme sonrası menajerini devreye soktuğu belirtildi. Hatta bunun üzerine menajerin birkaç gün içinde İstanbul'a gelip Belözoğlu ile masaya oturacağı ifade edildi. Bu arada bir başka iddiada ise aynı menajerin oyuncuyu Beşiktaş'a da önerdiği konuşuluyor.

DIEGO GODİN KİMDİR?

Diego Roberto Godín Leal, Uruguaylı millî futbolcudur. Merkez Savunma mevkiinde görev yapan oyuncu, Serie A ekiplerinden Inter forması giymektedir.