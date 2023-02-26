Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda

Spor Toto Süper Lig'de deprem felaketi nedeniyle ertelenen Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor maçı dün akşam Ülker Stadyumu'nda oynadı. Fenerbahçe mücadeleyi Valencia (2), Joshua King ve Atilla Szalai'nin attığı gollerle 4-0 kazandı.

TEPKİ ÇEKEN TEZAHÜRAT

Maçın başında ve maç esnasında bazı Fenerbahçe taraftarları, tribünlerde siyasi slogan atarken bu durum tepkilere yol açtı. Bazı taraftarların "Yalan yalan, dolan 20 sene oldu, istifa ulan” diye bir süre tezahüratta bulunduğu görüldü.

TRİBÜNE SİYASET KARIŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

Ayrıca bu tezahüratları, bazı Fenerbahçe taraftarları ıslık ve takımı destekleyen tezahüratlarla bastırdı. Sosyal medyada çok konuşulan tezahürata taraftarların tepki gösterdiği görüldü. Özellikle spor sahaların siyasetin karıştırılmaması yönünde paylaşımlar yapıldı.

Haberin Devamı

Öte yandan bir başka Fenerbahçe maçında da aynı sloganını atıldığı görüldü.

FENERBAHÇE'YE CEZA YOLDA

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe arabam . Com Konya spor maçından dolayı disipline sevk edileceği ve hem seyircisiz oynama hem de para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

GEÇMİŞTE CEZA ALMIŞTI

Fenerbahçe'nin 2014 yılında Konyaspor ile oynadığı maçta siyasi sloganlar nedeniyle Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiş, bu sloganlardan dolayı bir maç seyircisiz oynama cezası ve para cezası almıştı.

Haberin Devamı

PFDK’nin kararı şöyle; “Fenerbahçe A.Ş.’nin 26.01.2014 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.- Torku Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 150. 000 TL para cezası ile cezalandırılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir."