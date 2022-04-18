24 Mart'tan bu yana süren Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken milyonlarca insanın yaşadığı mağduriyete merhem olmak isteyen Fenerbahçe ve Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Gelirleri savaş mağduru insanlar ve çocuklar için kullanılacak dostluk maçı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Fenerbahçe - Shaktar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...

FENERBAHÇE - SHAKTAR DONETSK HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Shaktar Donetsk arasında oynanacak olan hazırlık maçı 19 Nisan 2022 Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Zorlu müsabaka saat 17.00'da başlayacak ve TV8 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile bilet alarak destek olmayan futbolseverler için biletler, www.passo.com.tr üzerinden satışa sunuldu.

Hatıra bilet (bağış): 50 TL

Kale arkası: 50 TL

Üst tribünler: 100 TL

Alt tribünler: 200 TL

Not: Maçta kombine kartlar geçerli olmayacak. Passolig kartı olmayan taraftarlar, passo.com.tr adresinden PDF bilet satın alabilirler.