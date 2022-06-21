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Fenerbahçe - Shkupi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Shkupi takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Shkupi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Shkupi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2.ön eleme turundan katılacağı için sezonu erken açan Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı lacivertli takım, ilk kez hazırlık maçında sahne alacak. Sarı lacivertli taraftarlar maçı heyecanla beklerken yeni transferler Linclon Henrique ve Bruma'nın ilk kez çubuklu formayı giymesi bekleniyor. Peki Fenerbahçe - Shkupi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 

Fenerbahçe - Shkupi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SHKUPİ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile  Shkupi arasındaki hazırlık maçı, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak olan maçın Fenerbahçe TV'den veya Fenerbahçe YouTube üzerinden yayınlanması bekleniyor. 

Fenerbahçe - Shkupi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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