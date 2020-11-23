Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Bu sezon transferleriyle ve oyunuyla adından söz ettiren Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na 4. turdan başlıyor. Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, maçın mutlak favorisi. Kupaya 3. turdan başlayan Sivasspor, Van Spor'u, deplasmanda 2-1 elemişti. 2. Lig ekibi, tarihinde ilk Fenerbahçe ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor karşı karşıya geliyor. 24 Kasım Salı akşamı saat 21.00'de başlayacak karşılaşma, Ülker Arena Stadyum'unda oynanacak. Mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka olacak. Yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Murat Tuğberk Curbay üstlenecek.

FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı da Salı akşamı saat 21.00'de A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor

14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK

15.00 Denizlispor-Turgutluspor

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor

19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor

25 Kasım Çarşamba

13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu

14.30 Altınordu-Çorum FK

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor

15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor

19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor

26 Kasım Perşembe

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor

17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon

19.00 Konyaspor-Manisa FK

21.00 Göztepe-Kırklarelispor