Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu sezon transferleriyle ve oyunuyla adından söz ettiren Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na 4. turdan başlıyor. Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, maçın mutlak favorisi. Peki, Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Bu sezon transferleriyle ve oyunuyla adından söz ettiren Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na 4. turdan başlıyor. Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, maçın mutlak favorisi. Kupaya 3. turdan başlayan Sivasspor, Van Spor'u, deplasmanda 2-1 elemişti. 2. Lig ekibi, tarihinde ilk Fenerbahçe ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor karşı karşıya geliyor. 24 Kasım Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayacak karşılaşma, Ülker Arena Stadyum'unda oynanacak. Mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka olacak. Yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Murat Tuğberk Curbay üstlenecek.
FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı da Salı akşamı saat 21.00'de A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.
Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:
Yarın
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor
14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor
14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK
15.00 Denizlispor-Turgutluspor
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor
19.00 Adanaspor-Sakaryaspor
19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor
25 Kasım Çarşamba
13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor
14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu
14.30 Altınordu-Çorum FK
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor
15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor
19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor
21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor
26 Kasım Perşembe
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor
15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor
17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon
19.00 Konyaspor-Manisa FK
21.00 Göztepe-Kırklarelispor