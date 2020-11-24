Fenerbahçe 4 - 0 Sivas Belediyespor | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk etti.

Fenebahçe maçın ilk yarısını Thiam'ın 41. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda goller peş peşe geldi. 63. dakikada Pelkas'ın, 68. dakikada Thiam'ın ve 73 dakikada Ademi'nin golüyle Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı 4-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

5. dakikada Fenerbahçe maça hızlı başladı. Henüz 5. dakikada Thiam'ın şutunda top direkten döndü.

15. dakikada Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

28. dakikada Caner Erkin'in kullandığı frikik az farkla auta çıktı.

41. dakikada Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi'nin kale alanının önüne doğru kestiği topa gerilerden gelen Mame Thiam şık bir kafa vuruşu yaptı ve golünü attı. Thiam bu sezon Fenerbahçe ile ilk golünü attı.

48. dakikada Pelkas'ın taşıdığı topu Mert Hakan sol kanattaki Thiam'a bıraktı. Thiam'ın çaprazdan vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanatta Mert Hakan'la duvar pası yapan Ferdi Kadıoğlu son çizgide pasını çıkardı, ön direkteki Pelkas'ın gelişine vurduğu şut ağlara gitti.

68. dakikada Thiam yine sahneye çıktı! Savunmadan topu çalan Mame Thiam sol çaprazdan, ceza alanına girip uzak direğe yolladı ve skoru 3-0 yaptı.

73. dakikada Kemal Ademi ceza alanında yaptığı düzgün vuruşla Fenerbahçe adına farkı 4'e çıkaran golü attı.

Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı, ev sahibi takımın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇINDAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kadrosunda önemli bir rotasyona gitti.

Genç teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde son oynadıkları Gençlerbirliği maçına göre 8 oyuncusunu değiştirdi.

Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında görev verdiği Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ı Sivas Belediyespor müsabakasında da sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de ligdeki son mücadelede ilk 11'de oynamayan Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan Yıldız, Ozan Tufan, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz ve Mbwana Samatta ise Sivas Belediyespor'a karşı forma giydi.

SADIK VE UĞUR BU SEZON İLK KEZ RESMİ BİR MÜSABAKADA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar ile genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada forma giydi.

Teknik direktör Erol Bulut, bu 2 oyuncuya Sivas Belediyespor karşısında şans verdi.

ÖMER FARUK BU SEZON İLK KEZ BİR MÜSABAKAYA 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazanan Ömer Faruk, bu sezon ise 11'de hiç forma giyememişti.

Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçının 83. dakikasında oyuna dahil olarak bu sezon ilk kez süre alan genç oyuncu, Sivas Belediyespor karşısında ise sahaya 11'de çıktı.

FERDİ KADIOĞLY, 7 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 7 resmi maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Bu sezon ligdeki ilk iki maça 11'de başlayan ve beklenenden uzak bir performansa imza atan Ferdi, 7 maç sonra Sivas Belediyespor karşısında 11'de yer aldı.

SARI LACİVERTLİLERDE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Sivas Belediyespor karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Diego Perotti ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Enner Valencia da takımını yalnız bıraktı.

3 FUTBOLCU KADRODA YOK

Fenerbahçe'de sakat ve hasta futbolcuların yanı sıra 3 as oyuncu kadroda yer almadı.

Teknik direktör Erol Bulut, Sivas Belediyespor karşısında Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Papiss Cisse'yi dinlendirmeyi tercih etti.

Sarı-lacivertlilerde bu oyuncuların yanı sıra çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Nabil Dirar da kadroda bulunmuyor.

5 GENÇ OYUNCU YEDEKTE

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Sivas Belediyespor karşısında 5 genç oyuncuyu yedek soyundurdu.

Sarı-lacivertlilerde 22 yaşındaki kaleci Oytun Özdoğan, 17 yaşındaki orta saha Fatih Yiğit Şanlıtürk, 18 yaşındaki orta saha Eyüp Akcan, 18 yaşındaki sol açık Serhat Ahmetoğlu ve 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan Sivas Belediyespor karşısında Erol Bulut'tan şans bekledi.