Sivasspor 1 - 1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşıl karşıya geldi.

Sivasspor, Mustapha Yatabare'nin 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de 45+1'de Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle Fenerbahçe skoru eşitledi. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda gol sesi duyulmayınca Sivasspor - Fenerbahçe maçı 1-1 berabere sona erdi.

Puanını 39 yapan Fenerbahçe, Beşikaş'ın ardından ikinci sırada, Sivasspor ise puanını 24'e çıkardı.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDAN DAKİKALAR

2. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta Tisserand'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren Yatabare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda kale alanındaki Yatabare'nin topuğuyla vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Thiam'ın pasında topla buluşan Samatta'nın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına ortasında Appindangoye'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

48. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Sadık Çiftpınar'ın kafayla dokunduğu top, ceza alanında yükseklik kazandı. Pozisyonu takip eden Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

76. dakikada Lemos'un uzak mesafeden şutunda, kaleci Samassa topu kontrol etti.

80. dakikada Robin Yalçın'ın ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Altay Bayındır, topu uzaklaştırdı. Ceza alanında boşta kalan meşin yuvarlağı takip eden Gradel'in sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda, top auta çıktı.

90+1. dakikada Pelkas'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

Mücadele, 1-1 tamamlandı.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Bulut, Sivasspor karşısında, MKE Ankaragücü müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen milli futbolcu Ozan Tufan'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a, Serdar Aziz'in yerine de Sadık Çiftpınar'a şans verdi.

Fenerbahçe sahaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta ve Mame Thiam ilk 11'iyle çıktı.

Ozan'ın yanı sıra sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci, Sivas'a getirilmedi. Yeni transfer Attila Szalai ile Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan diğer isimler oldu.

JOSE SOSA 3 MAÇ SONRA KADRODA YER ALDI

Sakatlığı geçen ve son olarak ligin 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.

Erol Bulut, Sosa'yı Sivasspor maçında yedek soyundurdu.

SAMASSA TEKRAR KALEDE

Ev sahibi Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre tek değişikliğe gitti.

Çalımbay, kaleyi Ali Şaşal Vural'ın yerine Mamadou Samasa'ya emanet etti.

Son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçta forma giyen Samassa, 4 hafta sonra eldivenlerine kavuştu.

Kırmızı-beyazlı ekip maça Samassa, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir De Souza, Faycal Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Max Gradel, Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.