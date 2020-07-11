Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Süper Lig'de sezonun 32.hafta maçında Fenerbahçe - Sivasspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Sivasspor maçı 12 Temmuz 21.00'da başlayacak. Karşılaşma, Ülker Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 12 Temmuz saat 21.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Falette, Hasan Ali, Dirar, Jailson, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Vedat Muriqi

Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Goiano, Caner Osmanpaşa, Cofie, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç