Süper Lig'de ilk üç hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte Milli araya gidilmişti. Bu aranın da sona ermesinin üzerine heyecan dördüncü hafta maçlarıyla yeniden devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçı izlemek isteyen taraftarlar internette Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşması Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.