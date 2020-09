Süper Lig'de sezon öncesi hazırlıkları kapsamında katılan takımlar için oldukça önemli bir turnuva olan The Land Of Legends Cup turnuvası, final için sahaya çıkıyor. Dörtlü turnuvada Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor sezon öncesinde takımların durumlarını deniyor. Oynanan ilk maçlarda, Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etmişti. Sivasspor ise Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek, turnuvanın finaline yükselmeyi başardı. Finalde, Fenerbahçe ve Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor The Land Of Legends Cup maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

The Land Of Legends Cup turnuvası başlıyor!

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ve Sivasspor arasında oynanacak The Land Of Legends Cup final maçı, 5 Eylül Cumartesi günü 21.00'de başlayacak. Şükrü Saraçoğlu stadında oynanacak karşılaşma için stada seyirci alınmayacak. Bu final maçı iki takımında sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarının sonu olacak.

HANGİ KANALDA?

The Land Of Legends Cup final maçında Fenerbahçe ve Sivasspor, 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele D-Smart ekranlarında Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak. Spor Smart kanalını izlemek için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

