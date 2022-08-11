Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı izle | Fenerbahçe - Slovacko S Sport Plus canlı yayın izle linki

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovacko takımıyla rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler için Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı izle | Fenerbahçe - Slovacko S Sport Plus canlı yayın izle linki haberimizde...

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Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı izle | Fenerbahçe - Slovacko S Sport Plus canlı yayın izle linki

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko'yu konuk eden Fenerbahçe, Kadıköy'de üstün bir oyun sergilediği maçta rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Emre Mor, 45+1 ve 81.dakikada Lincoln Henrique attı. Sarı lacivertli temsilcimizin turu geçmesine kesin gözüyle bakılırken ikinci maçı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler için Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı izle | Fenerbahçe - Slovacko S Sport Plus canlı yayın izle linki haberimizde...

Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı izle | Fenerbahçe - Slovacko S Sport Plus canlı yayın izle linki

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Slovacko arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanıyor. Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde bulunan City Stadium'unda saat 20.00'da başlayan maçı Karabağlı hakem Nikola Dabanović yönetiyor. Dabanović'in yardımcılıklarını ise Milovan Djukić ve Vladan Todorović yapıyor.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı izle | Fenerbahçe - Slovacko S Sport Plus canlı yayın izle linki

FENERBAHÇE - SLOVACKO S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe - Slovacko maçı S Sport ve S Sport Plus Plus kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda, Play- Off Turu'na yükselecek. Bu turda Austuria Wien ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - SLOVACKO S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İLK 11

Slovacko: Nguyen, Tomic, Simko, Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin, Petrzela, Holzer, Sasinka.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Lemos, Luan Peres, Szalai, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Rossi, Bruma, Serdar Dursun.

Fenerbahçe - Slovacko maçı canlı izle | Fenerbahçe - Slovacko S Sport Plus canlı yayın izle linkiFenerbahçe - Slovacko maçı canlı izle | Fenerbahçe - Slovacko S Sport Plus canlı yayın izle linki

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