UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko'yu konuk eden Fenerbahçe, Kadıköy'de üstün bir oyun sergilediği maçta rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Emre Mor, 45+1 ve 81.dakikada Lincoln Henrique attı. Sarı lacivertli temsilcimizin turu geçmesine kesin gözüyle bakılırken ikinci maçın ne zaman oynanacağı taraftarların odağında yer alıyor. Peki Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi 2.maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SLOVACKO UEFA AVRUPA LİGİ 2.MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Slovacko arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde bulunan City Stadium'unda oynanacak olan maç, saat 20.00'da başlayacak.

Maçı Karabağlı hakem Nikola Dabanović yönetecek. Dabanović'in yardımcılıklarını ise Milovan Djukić ve Vladan Todorović yapacak.

Zorlu mücadele EXXEN kanalından yayınlanacak.

Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda, Play- Off Turu'na yükselecek. Bu turda Austuria Wien ile karşı karşıya gelecek.