Fenerbahçe sol bek için Milli oyuncu Umut Meraş'ı istiyor | Menajeriyle görüşüldü
Sol bek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yabancı sınırlaması nedeniyle bu bölgeye Türk oyuncu takviyesi yapmaya karar verdi. Bu kapsamda Milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine alan sarı lacivertlilerin oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği ifade edildi.
Transferde bu sezon sessiz ilerleyen Fenerbahçe sol bek mevkii için arayışlarını sürdürüyor. Son olarak o bölgedeki Caner Erkin'i de kadro dışı bırakan sarı lacivertlilerin elinde sol bek oyuncusu olarak sadece Filip Novak kaldı. Bu yüzden o bölgeyi doldurmak isteyen Fenerbahçe'nin Milli futbolcu Umut Meraş'ın menajeriyle temasa geçtiği ifade edildi.
YABANCI SINIRI ENGELLİYOR
Kadrosunda fazla sayıda yabancı bulunması sebebiyle elindeki yerli oyuncu sayısını da artırmak isteyen Fenerbahçe'de Umut Meraş ismi büyük önem taşıyor. Hem belli bir potansiyele çıkmayı başarmış oyuncunun hem de kadroda yedek beklemekten dolayı problem çıkarmayacağı ifade ediliyor.
ASIL HEDEF KOLASİNAC
Bu bölge için ilk isim olarak Kolasinac'ı düşünen Fenerbahçe, mut Meraş'ı rotasyon oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor. Bosna-Hersekli oyuncuyu kadroya katmak için girişimlere başlayan kanaryanın, oyuncunun Arsenal'dan takım arkadaşı olan Mesut Özil'i de devreye soktuğu ifade edildi.