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  3. Fenerbahçe son dakikada golü yedi Ali Koç yıkıldı

Fenerbahçe son dakikada golü yedi Ali Koç yıkıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor'la deplasmanda Uzun süre maçı 1-0 önde götüren sarı-lacivertliler, ev sahibi takımın 90. dakikada attığı golle 2 puandan oldu.Bu golden sonra fenerbahçe başkanı ali koç adeta yıklıdı.

Fenerbahçe son dakikada golü yedi Ali Koç yıkıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Uzun süre maçı 1-0 önde götüren sarı-lacivertliler, ev sahibi takımın 90. dakikada attığı golle 2 puandan oldu.


YANAL'LA İLK MAÇLARI KAZANAMADILAR

Kötü bir sezon başlangıcı geçiren Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktörlük görevine taraftarın sevgilisi olan Ersun Yanal'ı getirdi.

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Yanal yönetiminde Süper Lig maçlarında Erzurumspor ve Antalyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe sezonun ikinci yarısı için ümitliydi.

ALİ KOÇ GOLÜN ARDINDAN ÇOK ÜZÜLDÜ

Ancak ilk olarak Ümraniyespor'a Türkiye Kupası'nda 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, son olarak Bursaspor maçından da istediği sonucu elde edemedi.

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Fenerbahçe, galibiyete yaklaştığı Bursaspor maçında son dakika golü yedi. Büyük bir heyecan içerisinde maçı takip eden Başkan Ali Koç, yenilen golün ardından tribünde adeta yıkıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 18 haftada 17 puan topladı ve küme düşme hattından kurtulamadı.

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