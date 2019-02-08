Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 1-0 yenildi. Fenerbahçe 23 puanda kalırken, Kayserispor 25 puana yükseldi. Fenerbahçe ligde bir sonraki maçını Atiker Konyaspor ile oynayacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

KAYSERİSPOR 1-0 FENERBAHÇE

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 1-0 yenildi. Sarı-lacivertlilerde 45+2'de Roberto Soldado, hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda 10 kişi oynayan Fenerbahçe, kalesindeki golü 87'de gördü. Artem Kravets'in kafa golü skoru tayin etti. Fenerbahçe 23 puanda kalırken, Kayserispor 25 puana yükseldi. Fenerbahçe ligde bir sonraki maçını Atiker Konyaspor ile oynayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

90' Maça 5 dakika ilave edildi.

87' GOL! Kravets attı! Kayserispor öne geçiyor

82' Fenerbahçe'de Ayew kenara geldi, Eljif oyunda

78' Hava topu mücadelesinde dirseğini kullanan Frey sarı kart gördü.

62' Umut Bulut'un attığı gol geçerli sayılmıyor

47' Ve ikinci yarı başladı.

45' Ve ilk yarı sona erdi.

45' KIRMIZI KART! Hakeme itiraz eden Soldado atıldı! Fenerbahçe 10 kişi

38' Mensah'ın ceza alanına yolladığı topta Jailson'un ters vuruşu Volkan'da kaldı.

20' Mehmet Ekici'nin uzaktan kullandığı frikikte top kaleci Lung'da kaldı.

6' Kayserispor hızlı atağında Tolgay, Chery'yi faulle durdurdu. Kayserisporlu futbolcular hakeme kart için itiraz etti. Hakem Tolgay'a sarı kart gösterdi.

1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'LERİ

Volkan, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Ayew, Dirar, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

KAYSERİSPOR'UN İLK 11'LERİ

Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Kucher, Şamil, Mensah, Umut, Chery, Deniz, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN SPORTS

MEHMET TOPAL CEZALI

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, sarı kart cezası sebebiyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Mehmet Topal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Erten Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin de görev alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter, sarı kart görmesi durumunda Atiker Konyaspor mücadelesinde takımı yalnız bırakacak.

MIHA ZAJC İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc'ın, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk kez sarı-lacivertli takımın kadrosunda olması bekleniyor.