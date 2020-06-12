Fenerbahçe Kayserispor maç sonucu | Fenerbahçe Kayserispor maç özeti

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen ve bu akşam tekrar başlayan Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor’u ağırladı.

Mensah'ın 59. dakikada attığı golle Kayserispor maçı 1-0 yaptı. Maç, 87. dakikada Vedat Muriqi'nin, 88. dakikada ise Gustavo'nun golleri sonucunda Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

İlk dakika içinde savunmanın hatasıyla rakip ceza sahası dışında topla buluşan ve şık bir çalımla içeri giren Ozan'ın çaprazdan şutunda top direk dibinden auta çıktı.

14. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Rakibine müdahalesi sebebiyle Ozan Tufan hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ın sarı kartını iptal etti ve milli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

19. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin etkili ortasında kimsenin dokunamadığı topu kaleci Lung, son anda çeldi. Devamında Mevlüt Erdinç'in önünde kalan topa bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+2. dakikada uzak mesafeden kaleyi cepheden gören bir bölgeden Luiz Gustavo'nun sert vuruşunda top önce kaleci Lung'a ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

59. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bernard Mensah, topu tam 90'a gönderdi. Altay Bayındır'ın uzanamadığı top ağlarla buluştu ve Kayserispor, Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Golün ardından hamlesini yapan Tahir Karapınar, 63. dakikada Ferdi'nin yerine Vedat Muriç'i oyuna sürdü.

72. dakikada Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in yerine Miha Zajc oyuna girdi.

75. dakikada Kayserispor, 2. gole çok yaklaştı. Djedje'nin ceza sahası içinden çektiği şutunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.

84.dakikada sol kanattan gelen topa Vedat Muriç vurdu savunmadan seken topu kaleci son anda çizgiden çıkardı. Fenerbahçeli oyuncular pozisyona itiraz etti hakem VAR kontrolünü bekledi devam kararı verdi.

86. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Belözoğlu, bekletmeden topu içeriye kesti. Sapunaru'nun eline çarpan top sonrası Atilla Karaoğlan, beyaz noktaya gitti ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muriç, topu ve Lung'u ayrı köşelere gönderdi, eşitliği getirdi.

88. dakika Kayseri kalesini abluka altına alan Fenerbahçe, aradığı 2. golü buldu. 88'de ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Gustavo, Kayseri kalesine harika bir şut gönderdi. Lung'un uzanamadığı top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe, 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmaya teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde çıktı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Vedat Muric, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez bir resmi karşılaşmaya çıkan Tahir Karapınar, ilk 11'inde kalede Altay Bayındır'a şans verdi. Savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Deniz Türüç'ten kuran Karapınar, orta alanda ise Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Mehmet Ekici'yi görevlendirdi. Kanatlarda Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Karapınar, santrforda ise Mevlüt Erdinç'e şans tanıdı.

SOL BEKTE DENİZ TÜRÜÇ GÖREVLENDİRİLDİ

Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında sol bekte Deniz Türüç görevlendirildi.

Teknik sorumlu Tahir Karapınar, sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda bu pozisyonda hücum oyuncusu Deniz Türüç'e forma verdi.

VEDAT MURİC, MÜCADELEYE YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLADI

Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Vedat Muric, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Teknik sorumlu Tahir Karapınar, Hes Kablo Kayserispor karşısında oynayıp oynamayacağı son ana kadar belli olmayan Muric'i yedek soyundurdu.

Karapınar, Muric'in yerine bu pozisyonda Mevlüt Erdinç'i görevlendirdi.

SAĞ BEK NABİL DİRAR'IN

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Nabil Dirar, Hes Kablo Kayserispor karşısında sağ bekte görevlendirildi.

Bu sezon eksik olan pozisyonlar sebebiyle farklı yerlerde forma şansı verilen Dirar, Mauricio Isla'nın takımdan ayrılışıyla yeniden kendi pozisyonuna döndü.

FERDİ KADIOĞLU, TEKRAR 11'DE

Fenerbahçe'de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez pandemi sürecinden önceki Yukatel Denizlispor karşısında 11'de görevlendirilen 20 yaşındaki futbolcu, yeniden sahada yer aldı.

Ferdi, aradan önceki son karşılaşma olan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor karşısında ise yedek soyunmuştu.

ÖMER FARUK TEKRAR KADRODA

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Hes Kablo Kayserispor karşısında da kadroda yer aldı.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 16 yaşındaki futbolcu, pandemi sürecinden önceki Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında da 21 kişilik kadroya girmişti.

Genç futbolcu, henüz sarı-lacivertli formayla sahaya çıkamadı.

TRİBÜNLERDE TARAFTAR MAKETLERİ

Hes Kablo Kayserispor karşısında taraftarından yoksun olan Fenerbahçe, tribünleri taraftar maketleriyle süsledi.

"Beni Türk hekimlerine emanet edin" diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına tribünlerinde yer veren sarı-lacivertliler, yaşanan süreçte fedakarca görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden Prof. Murat Dilmener, hemşire Dilek Akçabelen ve eczacı İsmail Durmuş ile hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarına da tribünlerinde yer verdi.

Sarı-lacivertliler ayrıca, Fenerbahçe camiasının kalbinde yer edinmiş merhum taraftarları için de tribünlerinde bir alan ayırdı.

Öte yandan tribünlerde "Tüm Sağlık Çalışanlarımıza Saygı ve Minnetle", "83 Milyon #AynıTakımdayız", "Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız", "Irkçılığa Hayır" şeklinde pankartlar asıldı.

KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE TAKIMLAR ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILARAK STADA ALINDI

Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor karşılaşması öncesinde takımlar stada ateş ölçümü yapılarak alındı.

Ülker Stadı'na öncelikle misafir ekibin otobüsü gelirken, daha sonra sarı-lacivertliler alana ulaştı.

Her iki takımın oyuncularına ve teknik heyetine stada girerken ateş ölçümü yapıldı.

Öte yandan stadın belli bölümlerine el dezenfektanları da yerleştirildi.

BASIN TRİBÜNÜNDE SOSYAL MESAFE KURALI

Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında basın tribünündeki sosyal mesafe kuralı dikkati çekti.

Karşılaşmadan 2 gün önce görevlendirilen kişilere test yapılırken, müsabaka gününde de bu kişiler çapraz oturma sırasına göre yerini aldı.