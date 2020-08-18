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Fenerbahçe, Sosa ile anlaştı!

Sarı-lacivertliler, transfer döneminin başlangıcından itibaren peşinden koştuğu Jose Sosa transferinde anlaşmayı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Sosa ile anlaştı!

Fenerbahçe, Trabzonspor ile yeni sözleşme görüşmelerine yanaşmayan Jose Sosa ile anlaştı. beIN SPORTS'un son dakika haberi olarak geçtiği transferde sarı-lacivertlilerin oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Transferin yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe, bu transferi açıklamasıyla birlikte altıncı transferini bitirmiş olacak. Fenerbahçe, bugün Mame Thiam'ı resmi olarak açıklamıştı.

Fenerbahçe, Sosa ile anlaştı!

SOSA'NIN MALİYETİ BELLİ OLDU

TRT Spor'un haberine göre, sarı lacivertliler, Sosa'ya yıllık 1,5 milyon euro ücret ödeyecek. Bonservisi elinde olan Arjantinli futbolcu Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro imza parası da alacak.

Tangocu, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması ile 29 maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 

2017-2020 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Jose Sosa, 2014-2015 sezonunda da Beşiktaş formasını terletmişti.

Fenerbahçe, Sosa ile anlaştı!

Onur Çelik
Spor Editörü


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