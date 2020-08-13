Fenerbahçe, Sosa ve Smolov'u bitiriyor!

Geçtiğimiz sezonu başarısız bir şekilde kapatan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonda şampiyonluk amacı doğrultusunda hareket edecek. Tek hedefin Süper Lig'de şampiyonluk olduğu Fenerbahçe'de transferlerinde buna göre yapılması bekleniyor. Şu ana kadar yapılan transferlere bonservis ödemeyen kanarya, bundan sonraki transfer planlarını da bu şekilde yapıyor.

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'da sona yaklaşıldı. Sosa'nın yeni sezonda farklı bir takımda forma giymek istemesi ve Trabzonspor ile yeni sözleşme görüşmeleri yapmak istememesi üzerine Fenerbahçe, transferi bitirme noktasına geldi.

SMOLOV İÇİN MURİQİ'NİN AYRILMASI BEKLENİYOR

Vedat Muriqi'nin Lazio ile anlaşması üzerine bir forvet transferi yapacak olan sarı-lacivertliler, Rubin Kazan'da forma giyen Fedor Smolov ile görüşüyor. Transferde son noktaya gelen Fenerbahçe, Muriqi'nin ayrılması halinde transferi bitirdi.

SOSA VE SMOLOV'UN PERFORMANSI

Trabzonspor’un 2017’de Milan’dan kadrosuna kattığı Jose Sosa, bordo-mavili formayla 99 resmi maça çıkarken 16 gol, 19 asiste imza attı.

2018 yılından bu yana Lokomotiv Moskova'da forma giyen Fedor Smolov, geçen sezon ikinci yarısında İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'ya kiralandı.

Smolov, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Celta Vigo'da 14 maçta, 2 gol kaydetti. Fedor Smolov'un, kulübüyle olan kontratı Haziran 2022'de sona erecek. Rus oyuncu kariyerinde Dinamo Moskova, Feyenoord, Anzhi ve Krasnodar formaları da giydi.