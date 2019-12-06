Fenerbahçe Gençlerbirliği maç sonucu | Fenerbahçe Gençlerbirliği maç özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Maçın ilk golü 9. dakikada Sio'dan geldi. Gençlerbirliği 1-0 önde giderken 23. dakikada Muriç'in, 32. dakikada Gustavo'nun, 39.dakikada Muriç'in golü ile ilk yarı Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

75. dakikada Kadıoğlu attığı gol ile maçı 4-1 yaptı. 79. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Stancu'nun golü ile maç 4-2 oldu. Maçın 87. dakikasında Kruse'nin attığı gol ile Fenerbahçe, sahadan 5-2 galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN DAKİKALAR

Fenerbahçe, henüz 3. dakikada tehlikeli geldi. Vedat Muriç'in pasında ceza sahasında topla buluşan Garry Rodrigues, Ertaç'ı geçemedi. Tecrübeli kaleci iki hamlede topu tutmayı başardı.

GOL | Erdem'in yokluğunda sağ bek oynayan Candeias, savunma arkasına harika bir koşu yaptı. Başarılı oyuncu hiç zaman kaybeden topu Fenerbahçe, ceza sahasına gönderdi. Sol ayağıyla topu kontrol eden Sio, harika bir şut gönderdi. Altay Bayındır'ı geçen top ağlarla buluştu ve Gençlerbirliği 9. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçti.

Maçın başından beri savunma arkasına koşular yapan Rodrigues, 10'da yine Ertaç'a takıldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren yıldız oyuncunun şutu Ertaç'tan oyun alanına döndü.

15'de inanılmaz bir gol kaçtı. Max Kruse'nin pasında hareketlenen Isla, bekletmeden topu tehlikeli bölgeye doğru aktardı. Boş durumda bulunan Vedat Muriç, topu ağlara gönderemedi. Arka direğe seken top Garry Rodrigues'in önünde kaldı. Rodrigues'in vuruşu, direğin hemen yanından auta çıktı. Maça etkili başlayan Rodrigues, savunma arkasına iyi koşular yapmasına rağmen 3. önemli pozisyondan da yararlanamadı.

Fenerbahçe'nin hücumdaki etkili isimlerinden olan Rodrigues, ilk kez ceza sahasının dışından denedi. 29 yaşındaki oyuncunun sert şutu, direğin hemen üstünden auta çıktı.

Maçın ilk sarı kartı 20. dakikada Sio'ya çıktı. Hava topu mücadelesinde Hasan Ali Kaldırım'a sert müdahelede bulunan Sio, sarı kart gördü.

GOL | 23'de Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sadık Çiftpınar'ın uzun pasında Palomot'dan seken top Isla'nın önünde kaldı. Şilili yıldızın bekletmeden açtığı ortaya iyi yükselen Vedat Muriç, kafayla topu köşeye bıraktı. Ertaç'ın uzanamadığı top ağlarla buluştu.

Fenerbahçe, golün ardından ataklarını sıklaştırdı. Sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues, topu ceza sahasının içinde kendisini unutturan Max Kruse ile buluşturdu. Topu önüne alan Alman oyuncu, topu ağlarla buluşturdu fakat Ali Şansalan, yıldız oyuncunun topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, hakeme olan itirazlarından dolayı 30. dakikada sarı kart gördü.

GOL | 32. dakikada Luiz Gustavo'dan muhteşem bir gol geldi. Max Kruse'den aldığı pasta kaleyi gören Gustavo, Gençlerbirliği kalesine çok sert bir şut gönderdi. Yerden seken top tam köşeye gitti ve top ağlarla buluştu. 9. dakikada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 32'de 2-1 öne geçti.

35. dakikada Emre Belözoğlu net fırsattan yararlanamadı. Gençlerbirliği savunmasını ekarte eden maçın etkili isimlerinden olan Rodrigues, topu boş durumda olan Emre'ye aktardı. Boş durumda olan Emre, topu Ertaç'a nişanladı. Pozisyonun ardından kendisine kızan Emre, reklam panolarını tekmeledi. Fenerbahçe taraftarı da kaptan Emre'ye tezahüratlarda bulundu.

GOL | 39'da Vedat Muriç'in 2., Fenerbahçe'nin 3. golü geldi. Max Kruse'nin pasında Gençlerbirliği savunmasına çarpan top Rodrigues'in önünde kaldı. Candeias araya girince boşta kalan topa Muriç hareketlendi. Kendi çabasıyla topu kontrol eden Muriç, muhteşem bir gol vuruşu yaptı ve takımını 3-1 öne geçirdi.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Ersun Yanal ve Hamza Hamzaoğlu ikinci yarıya değişiklikle başladı. Fenerbahçe'de adalesinde sertleşme olan Serdar Aziz'in yerine Ferdi Kadıoğlu, Gençlerbirliği'nde ise Halil İbrahim Pehlivan'ın yerine Nadir Çiftçi oyuna dahil oldu.

48. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya da çarptı ve kaleci Altay'da kaldı.

52. dakikada Gençlerbirliği'nde Pierre-Yves Polomat sarı kart gördü.

49. dakikada adelesini gösteren ve kenara değişiklik işareti yapan Emre Belözoğlu, bir süre daha kendisini denedi. Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncu, 57'de yerini Jailson'a bıraktı.

Fenerbahçe, 60'da tehlikeli yerden bir frikik kazandı. Ozan Tufan, ceza yayı üzerinde Berat Özdemir tarafından yere düşürülünce topun arkasına Max Kruse geçti. Alman oyuncunun vuruşu barajdan oyun alanına döndü.

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk golüne çok yaklaştı. Vedat Muriç'in pasında savunma arkasına koşu yapan yıldız oyuncu, sağ ayağıyla şutunu attı. Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir, iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

65. dakikada Gençlerbirliği'nde Berat Özdemir'in yerine Rahmetullah Berişbek oyuna girdi.

69. dakikada Gençlerbirliği, farkı 1'e indirme fırsatını değerlendiremedi. Fenerbahçe ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rahmetullah'ın vuruşu savunmadan geri döndü.

73. dakikada Vedat Muriç, Polomot'ya yaptığı sert müdahelenin ardından sarı kart gördü.

GOL | 75. dakikada Ferdi'den harika bir gol geldi. Son dönemin yükselen yıldızı olan Ferdi, Ozan Tufan'dan aldığı topu kontrol etti ve kendisine şut açışını yarattı. Uzak kale direğine harika bir şut yollayan genç yetenek, topu ağlarla buluşturdu, takımını 4-1 öne geçirdi.

Sağ arka adalesinde çekme meydana gelen Vedat Muriç, 77'de yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

GOL | Gençlerbirliği 78'de Stancu ile golü buldu. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Rumen oyucu yerden sert bir vuruş yaptı. Altay'ın parmaklarından seken top ağlarla buluştu.

79'da Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Sio'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

81'de Gençlerbirliği'nde Daniel Candeias sarı kart gördü.

86'da Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio'nun yerine Sefa Yılmaz oyuna girdi.

GOL | Fenerbahçe, 87'de Max Kruse'nin attığı golle 5. golü buldu. Garry Rodrigues'in pasında topu boş ağlara gönderen Alman yıldız, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

MAÇTAN NOTLAR

İki takım arasında daha önce oynanan 90 karşılaşmada sarı-lacivertliler 45, Gençlerbirliği 15 kez kazandı. 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ile 91. randevuya çıktı. Ligde son 4 haftada kaybetmeyen kırmızı-siyahlılarla oynayan sarı-lacivertliler, rakibine karşı daha önce oynadığı 90 müsabakada 45 galibiyet, 15 mağlubiyet aldı. 30 maç ise beraberlikle sonuçlandı.