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  3. Fenerbahçe Spor Kulübü duyurdu! Ümitcan Güreş’ten Olimpiyat kotası

Fenerbahçe Spor Kulübü duyurdu! Ümitcan Güreş’ten Olimpiyat kotası

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçeli milli yüzücü Ümitcan Güreş'in Olimpiyat kotası kazandığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü duyurdu! Ümitcan Güreş’ten Olimpiyat kotası

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Fenerbahçeli milli yüzücü Ümitcan Güreş'in Olimpiyat kotası kazandığı belirtildi.

Ümitcan Güreş'in başarısına ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi web sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Edirne’nin ev sahipliğinde yapılan Türkiye Turkcell Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme yarışlarında mücadele eden Fenerbahçeli milli yüzücümüz Ümitcan Güreş, erkekler 100 metre kelebekte 51.91 yüzerek Olimpiyat kotası kazandı."

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün paylaşımı:

Milli yüzücü Ümitcan Güreş kimdir?

ÜMİTCAN GÜREŞ KİMDİR?

Ümitcan Güreş, Fenerbahçeli milli yüzücüdür.

Ümitcan Güreş hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Milli yüzücü Ümitcan Güreş kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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