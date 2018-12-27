Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu’nu unutmadı

Fenerbahçe Spor Kulübü, eski başkanlarından Şükrü Saraçoğlu'nun vefatının 65. yılında bir mesaj yayınladı.

Fenerbahçe'de daha önce başkanlık yapan ve stada ismi verilen Şükrü Saraçoğlu için vefatının 65. yılında sarı-lacivertli kulüpten bir mesaj yayınlandı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüzün eski Başkanlarından, stadımıza da adını veren Mehmet Şükrü Saracoğlu'nu, vefatının 65. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Şükrü Saracoğlu, 1934-1950 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürüttü. Saracoğlu, Futbol A Takımımızın, 2'si Türkiye Futbol Birinciliği (1935, 1944) ve 6'sı Milli Küme (1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950) olmak üzere kazandığı 8 Türkiye Şampiyonluğu sırasında da başkanlık koltuğundaydı. Şükrü Saracoğlu, 22 Temmuz 1998'de adının verildiği Şükrü Saracoğlu Stadı'nın Fenerbahçe Spor Kulübü'ne kazandırılmasında da önemli rol oynadı. İki dönem başbakanlık görevinde de bulunan Mehmet Şükrü Saracoğlu 1887 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğmuş, 27 Aralık 1953 yılında İstanbul'da vefat etmişti."

Kaynak: İHA