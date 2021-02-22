Fenerbahçe taraftarı Göztepe yenilgisi sonrası Erol Bulut'a kazan kaldırdı

Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u yendiği haftada mutlak galibiyet parolasıyla Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe rakibine Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Bunun yanı sıra oynanan kötü futbol da taraftarları çileden çıkardı.

Maçın ardından taraftarlar Twitter'da Erol Bulut'u sert sözlerle eleştiri yağmuruna tuttu. Özellikle duran toplarda Mesut Özil'in topun başına gelmesi beklenirken Valencia ve Caner Erkin'in söz konusu topları kullanması da taraftarın tepkisini çekti.

CANER VE THİAM'DAN EROL BULUT'A DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ

Mücadelenin 57.dakikasında oyundan alınan Mame Thiam yerini Pelkas’a bırakırken tepki gösterdi. Dakikalar 87.'yi gösterirken bu kez Papiss Cisse, Caner Erkin'in yerine oyuna dahil oldu. Caner'de bu değişikliğe tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe taraftarlarının tepkisi: