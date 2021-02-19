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  3. Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Zoran Terzic'in istifası isteniyor

Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Zoran Terzic'in istifası isteniyor

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada hastag açarak Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Baş antrenörü Zoran Terzic'in istifasını istedi.

Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Zoran Terzic'in istifası isteniyor

Sezon başında Fenerbahçe yönetiminin yıldız isimlerle anlaşmasına rağmen iddialara göre Terzic, hiçbirini tercih etmeyerek SB Community ile yakınlığı olan şirketten oyuncular ile görüştü. Bu durum da taraftarlar arasında tepkiye neden oldu. Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar Terzic'in istifa etmesini istedi. 

KONTRATI 3 YIL UZATILDI

Öte yandan taraftarlar Terzic ile 3 sezonluk yeni kontrat yapılmasını da eleştirdi. Terzic'in istifa edip etmeyeceği bilinmezken yönetimin nasıl bir karar alacağı ise merakla bekleniyor.

Ayrıca #ZoranTerzicİstifa etiketi Twitter'da gündeme girdi.

Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Zoran Terzic'in istifası isteniyor

ZORAN TERZİC KİMDİR?

Zoran Terzić, 9 Temmuz 1966  tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da (54 yaşında)  dünyaya geldi.

Zoran Terzic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden istifası isteniyor?Zoran Terzic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden istifası isteniyor?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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