Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Ali Palabıyık düdük asacak

Süper Lig'in 11.haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Tempolu ve bol pozisyonlu geçen maçta Fenerbahçe rakibini Cisse ve Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Mücadeleye Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır kurtarışlarıyla damga vururken hakem Ali Palabıyık'ın 56. dakikada Serdar Aziz'in topa elle müdahale ettiğini belirterek verdiği penaltı ve ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart Fenerbahçeli taraftarları ayağa kaldırdı.

TARAFTARLAR AYAĞA KALKTI

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada #AliPalabıyıkDüdükAsacak etiketi ile Twitter'da tepkilerini dile getirdi. Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki de hakem Ali Palabıyık'ı sert bir dille eleştirdi.

SELAHATTİN BAKİ'DEN SERT ELEŞTİRİLER

Selahattin Baki yaptığı açıklamada, "Ben öncelikle futbol kamuoyuna şunu söylemek istiyorum; bizler hata ile art niyet arasındaki farkı görebilecek insanlarız. Biraz futbol izleyen insanlar bu maçta olanları hata olarak yorumlayamazlar. Bakıyorum, kalecimize altıpasta yapılan bir hareket var, aleyhimize penaltı veriliyor. İnanılır gibi değil. Serdar, sadece 'top kafamdan elime çarptı' demesiyle sarı kart görüyor ve bana göre VAR’da penaltı verince ikinci sarının bence yolunu yaptı. Dolayısıyla artık Serdar Tatlı’nın yani bu hakem hiyerarşisinde en yüksekte olan kişi Sayın Serdar Tatlı’nın artık topa girmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle garip garip atamalar, garip garip röportajlar, garip garip kararlar özellikle Fenerbahçemizin aleyhine. Son derece sessiz, sakin, olayları uzaktan izleyen bir MHK. Dolayısıyla artık bu saatten sonra kendisi elini taşın altına koysun, ortaya çıksın. Kendi aralarında mı bir toplantı yapar, canlı yayına bağlanıp futbol kamuoyunun yüreğine su serpecek, içimizi ferahlatacak açıklamalar mı yapar… Ama artık kesinlikle bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır." dedi.

BAKİ: FENERBAHÇE OLARAK MÜCADELEYİ BIRAKMAYIZ

"Adım atmayı düşünüyoruz. Zaten ne dedim demin? Artık dozaj artıyor." diyen Baki şunları kaydetti:

"Ortam gerilmesin, zaten dünyada bin tane problem var, ülkemizde kendimize ait bin tane problem var. Biz ekstra problem yaratmak istemiyoruz. O yüzden hep diyalog yolunu seçtik. Ama daha önce Fenerbahçe’nin sabrının sınandığı zaman işin nerelere gideceği çok görüldü. Fenerbahçe defalarca test edildi, galip gelmiştir. Onun için biz yoruluruz ama Fenerbahçe olarak mücadeleyi bırakmayız. Lütfen bunu herkes bilsin. Tekrar ediyorum; Sayın Serdar Tatlı’nın artık burada gerçekten kendi hakem grubuna sahip mi çıkması gerekiyor? Ayar çekmesi gerekiyor. Yani tam sokak lisanı, bir ayar çekmesi gerekiyor. İşin tadı kaçıyor. Böyle futbol olmaz."



Maçlardaki hakem kararlarında standart olmamasıyla ilgili olarak Selahattin Baki, "Büyük farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Denge şaştı. Artık bu futbol yorumcularının da yorumlarına kulak vermek gerekiyor. Demin baktım, ciddi anlamda infial var Türk futbol yorumcularında." diye konuştu.



Protokoldeki gerginliğin sosyal medyadaki bir paylaşımdan kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili de Yöneticimiz Selahattin Baki, “Yok o paylaşımla alakası yok. Futbolun doğasında var diyelim. Protokolde olmaması lazım ama çok büyütülecek bir şey yok. Saman alevi gibi orada parlandı sonra söndü. Onunla alakası yok.” dedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Ferdi’nin sağ taraftan ceza sahası içine girerek verdiği pasta Cisse düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

18. dakikada Sagal’ın serbest vuruşta ceza sahası içinde Bakalorz'un vurduğu şutta top kaleci Altay’da kaldı.

21.dakikada Caner’in sol kanattan yerden açtığı ortaya kimse dokunamazken, top kale çizgisinin önünden geçti ve savunma topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Ozan’ın pasıyla topla buluşan Mert Hakan'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut kalenin sağından dışarıya çıktı.

34. dakikada Sagal’ın sol kanattan verdiği pasta topu alan Rodallega'nın ceza alanın hemen üzerinden çektiği sert şut az farkla dışarıya gitti.

41. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

52. dakikada Serdar Aziz’in ceza sahası içinde elle müdahalesi sonrası oyun devam ederken, hakem Ali Palabıyık VAR uyarısıyla pozisyonu incelemeye gitti. İncelenen pozisyon sonrası hakem Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Hakem Ali Palabıyık’ın pozisyonu incelemek için VAR’a gittiği sırada Serdar Aziz, ısrarlı itirazları sonrası sarı kart görmüştü. Kararın penaltı olmasıyla ikinci sarı kartı gören Serdar Aziz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

56. dakikada kazanılan penaltıda Murawski’nin vuruşunu kaleci Altay, çeldi.

57. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Sagal’ın ortasını karşılayan Mustafa Yumlu, pasını Murawski’ye aktardı. Murawski’nin vuruşu savunmadan geri döndü.

77. dakikada Sagal’ın ceza sahası dışından sert vuruşunu Altay, son anda kornere çeldi.

78. dakikada kullanılan korner vuruşunda Mesanovic’in penaltı noktası yakınlarından vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.

80. dakikada Bergdich’in ortasına yükselen Mesanovic,’in kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarıya çıkıyor.

88. dakikada Fenerbahçe ceza alanı içinde yaşanan karambol sonunda Ali Palabıyık, penaltı kararı verdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu inceleyen Palabıyık, penaltı kararını penaltıyı iptal etti.

MAÇ HAKKINDA BİLGİLER

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Çimen xx

Denizlispor: Pantilimon xx, Özer xx, Oğuz xx (Subotic dk. 46 x), Mustafa xx, Bergdich xx, Bakalorz xx (Mesanovic dk. 46 xx) , Murawski xx (Varela dk 77 x), Sacko xx (Recep dk. 87 ?), Sagal xx, Aissati xx, Rodallega xxx (Leismann dk. 90 ?)

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet Özkal, Recep, Mert, Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Kenan Atik

Fenerbahçe: Altay xxxx, Gökhan xxx, Serdar x, Tisserand xxx, Caner xxx, Ozan xxx, Sosa xx (Tolga dk. 82 ?), Ferdi xx (Valencia dk. 82 ?) , Pelkas xx (Sadık dk. 58 xx), Mert Hakan xxx, Cisse xxx (Thiam dk. 75 ?)

Yedekler: Ahmet Oytun, Ömer Faruk, Fatih, Novak, Uğur, Eyüp

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Cisse (dk. 9), Gökhan (dk. 41) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Serdar (dk. 54) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Bergdich, Bakalorz, Rodallega (Denizlispor), Ozan, Caner (Fenerbahçe)