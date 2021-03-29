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  3. Fenerbahçe taraftarında İsmail Kartal çılgınlığı: Yarım kalmış hikayeyi tamamlamaya ne dersin?

Fenerbahçe taraftarında İsmail Kartal çılgınlığı: Yarım kalmış hikayeyi tamamlamaya ne dersin?

Fenerbahçe taraftarı, Erzurumspor'daki görevinden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almasını istiyor.

Fenerbahçe taraftarında İsmail Kartal çılgınlığı: Yarım kalmış hikayeyi tamamlamaya ne dersin?

Fenerbahçe'de çalkantılı geçen Erol Bulut döneminin sona ermesinin ardından takımın başına Emre Belözoğlu geçti ve yeni dönem başladı. Taraftarın bir kısmı Belözoğlu'na bu görevinde güvenirken bir kısmı da kararın yanlış olduğunu düşünüyor. Tüm bu gelişmelerin dışında Emre Belözoğlu'nun maçlarda Fenerbahçe yedek kulübesinde yer alması için Pro-Lisans'ı olan bir ismin kulübe yer alması gerekiyor. Bu ismin Tahir Karapınar olması beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 5 gün önce anlaşma sağlayan İsmail Kartal görevinden ayrıldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN EKİBİNE Mİ GELECEK?

İsmail Kartal'ın Emre Belözoğlu'na akıl hocalığı yapacağı ve yardımcı antrenör olarak geri döneceği iddia edildi.

Fenerbahçe taraftarında İsmail Kartal çılgınlığı: Yarım kalmış hikayeyi tamamlamaya ne dersin?

TARAFTAR DA İSTİYOR

Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye yeniden dönmesi için sosyal medyada çok sayıda tweet attı. 

Fenerbahçe taraftarında İsmail Kartal çılgınlığı: Yarım kalmış hikayeyi tamamlamaya ne dersin?

FENERBAHÇE'NİN BAŞINA DA GEÇMİŞTİ

Fenerbahçe'de 2014-2015 sezonunda Ersun Yanal'ın istifa etmesinin ardından takımın başına geçen İsmail Kartal, takımın başında 46 maça çıkmış 2,17 puan ortalaması tutturmuştu. 

Fenerbahçe taraftarında İsmail Kartal çılgınlığı: Yarım kalmış hikayeyi tamamlamaya ne dersin?Fenerbahçe taraftarında İsmail Kartal çılgınlığı: Yarım kalmış hikayeyi tamamlamaya ne dersin?Fenerbahçe taraftarında İsmail Kartal çılgınlığı: Yarım kalmış hikayeyi tamamlamaya ne dersin?Fenerbahçe taraftarında İsmail Kartal çılgınlığı: Yarım kalmış hikayeyi tamamlamaya ne dersin?

Tayfun Altuntaş
Editör
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